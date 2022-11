« Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les recon­nait », disait Lino Ventura dans le cull­tis­sime film « Les Tontons Flingueurs », sorti en 1963.

Cette expres­sion devenue célèbre pour­rait parfai­te­ment s’ap­pli­quer au patron actuel de la Coupe Davis, Gérard Piqué.

Car d’après les infor­ma­tions du journal L’Équipe, le néo‐retraité du foot­ball profes­sionnel aurait proposé à la Fédération fran­çaise de tennis d’or­ga­niser la phase finale de la Coupe Davis après le refus d’Abu Dhabi, le tout à condi­tion que l’ami Gérard récu­père les droits du Masters 1000 de Paris afin de le délo­ca­liser sur les deux prochaines années. Rien que cela…

Visiblement choqué par cette propo­si­tion qu’on peut aisé­ment quali­fier d’in­dé­cente, Quentin Halys a décidé de faire un peu d’hu­mour sur son compte Twitter. « Ok, mais j’échange la carrière de Nadal avec la mienne », a commenté l’ac­tuel 64e joueur mondial.

Gérard Piqué semble aux abois suite au succès plus que poussif de sa nouvelle formule. Et ce n’est pas comme si on ne l’avait pas prévenu…