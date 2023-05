Alors que l’on va fêter les 35 ans de sa finale perdue face à Mats Wilander, Henri Leconte et sa compagne ont décidé de nous donner quelques conseils de vie et de coaching. Dans cette scène, il est ques­tion de la fameuse respi­ra­tion par le ventre, une méthode devenue la réfé­rence chez tous les athlètes de haut‐niveau pour se relaxer et baisser le niveau de stress.

A tel point que notre « Riton » national ne peut s’empêcher de…s’endormir