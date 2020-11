Qualifiés pour les quarts de finale en double sur le Masters 1000 parisien après une victoire en deux sets sur la paire Arevalo/Middelkoop (6-3, 7-6), Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont comme un petit couple. Et lorsque le premier dégoupille à cause d’une double faute en explosant sa raquette sur le court, le second esquisse un léger sourire lourd de sens…