Et si Cruz Hewitt succédait à son paternel ? Âgé de 12 ans et lancé dans le grand bain de la compétition dès son plus jeune âge, le jeune homme vient de remporter l’un de ses tous premiers trophées comme l’a partagé son père sur les réseau sociaux. Une relève déjà assurée ? Quoiqu’il en soit, si le fils tient bien du père, il devrait être un véritable combattant sur le court.