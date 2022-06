Le Danois a donné récem­ment une inter­view pour un média danois connu, Holger revient sur son atti­tude sur le court qui a été large­ment commentée après les inci­dents lors de son match face à Casper Ruud à Roland‐Garros.

« Dans sa jeunesse Roger Federer avait une atti­tude 40 fois pire que la mienne. Je pense donc que j’ai tout le temps pour progresser dans ce domaine et finir par avoir une meilleure image. En fait, j’ai une passion extrême pour ce sport, et parfois c’est vrai que je n’ar­rive pas à me contenir. Mais je n’ai que 19 ans, je suis encore jeune, et je travaille tous les jours pour ne faire ressortir que le positif de mon atti­tude, c’est un long processus » a déclaré Holger Rune.