Au cours d’un très bel entre­tien accordé à nos confrères argen­tins de La Nacion quelques jours avant le début du Masters 1000 de Rome, Holger Rune a été inter­rogé sur sa toute première inspi­ra­tion tennis­tique. Et sans surprise, le Danois a direc­te­ment cité le Maestro suisse.

« Depuis tout petit, Federer a toujours été ma première inspi­ra­tion. Je l’ido­lâ­trais beau­coup. Je jouais avec le bandana qu’il portait et avec la même raquette, j’es­sayais de bouger et de jouer de la même manière. J’ai même demandé à mon entraî­neur (Lars Christiensen) de m’ap­prendre à jouer le revers à une main, mais il n’a pas voulu (sourires). Roger a été une grande source d’ins­pi­ra­tion pour moi et l’est toujours. J’essaie toujours d’uti­liser ou d’imiter certains de ses bons coups dans mes matches. Federer est toujours une grande source d’ins­pi­ra­tion. C’est le joueur le plus élégant que j’aie jamais vu. »