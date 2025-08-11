Holger Rune a récemment vécu une petite mésaventure qui lui a valu d’être un peu moqué sur les réseaux sociaux.
Le Danois n’a pas du tout apprécié ce que certains comptes publiait, jugeant que l’humour pouvait avoir des limites. Il est revenu sur ses déclarations, expliquant un peu plus en détail ce qu’il pensait des comportements des gens sur les réseaux sociaux.
« J’aime les blagues, j’aime m’amuser, tout ça. Mais parfois, ça devient un peu trop réaliste, même si c’est faux. C’est là que je ne pense pas que ce soit nécessaire. Évidemment, c’est difficile de contrôler Internet ! e pense que certaines publications qui paraissent trop réalistes, même si elles sont totalement fausses, ne sont pas très agréables. ‘est un peu provocateur aussi, mais je suppose que chacun fait ce qu’il veut. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 18:20