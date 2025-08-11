AccueilInsoliteHolger Rune pose ses limites : « J'aime les blagues, j'aime m'amuser, tout...
Holger Rune pose ses limites : « J’aime les blagues, j’aime m’amuser, tout ça. Mais parfois, c’est un peu provocateur »

Holger Rune a récem­ment vécu une petite mésa­ven­ture qui lui a valu d’être un peu moqué sur les réseaux sociaux.

Le Danois n’a pas du tout apprécié ce que certains comptes publiait, jugeant que l’hu­mour pouvait avoir des limites. Il est revenu sur ses décla­ra­tions, expli­quant un peu plus en détail ce qu’il pensait des compor­te­ments des gens sur les réseaux sociaux.

« J’aime les blagues, j’aime m’amuser, tout ça. Mais parfois, ça devient un peu trop réaliste, même si c’est faux. C’est là que je ne pense pas que ce soit néces­saire. Évidemment, c’est diffi­cile de contrôler Internet ! e pense que certaines publi­ca­tions qui paraissent trop réalistes, même si elles sont tota­le­ment fausses, ne sont pas très agréables. ‘est un peu provo­ca­teur aussi, mais je suppose que chacun fait ce qu’il veut. »

Publié le lundi 11 août 2025 à 18:20

