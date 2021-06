Dans une inter­view accordée à nos confères de l’Equipe ce matin, Ugo Humbert évoque son « amour » pour l’herbe et surtout l’at­mo­sphère incroyable qui règne dans le All England Lawn Tennis and Croquet Club et notam­ment la première fois où il a décou­vert ce décor excep­tionnel lui qui a été si perfor­mant à Halle : « Tout m’émer­veillait : le club, les terrains. C’est magni­fique. Le court, c’est un billard. Le gazon est complè­te­ment diffé­rent des autres tour­nois. Lors des premiers matches, il n’y a pas un faux rebond, les terrains sont parfaits. J’avais vrai­ment adoré le tournoi. L’atmosphère est diffé­rente. Il n’y a pas de bruit, les spec­ta­teurs n’ap­plau­dissent pas trop fort mais comme il faut. C’est très respec­tueux, un peu sacré. On a l’im­pres­sion de jouer sur des courts assez mythiques. C’est très classe »