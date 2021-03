Roger Federer ne vas pas jouer encore dix ans. C’est pour cela que beau­coup de joueurs du circuit qui ne l’ont pas rencontré espèrent en secret que ce sera le cas avant que Roger quitte défi­ni­ti­ve­ment les courts.

Diego Schwartzman a d’ailleurs souvent évoqué cette idée. C’est aussi main­te­nant le cas pour Ugo Humbert qui s’est confié dans les pages de la Provence dans le cadre de l’Open 13 où il est un vrai outsider : « C’est sur que j’adore Federer, j’adore le regarder jouer. Si je peux à l’oc­ca­sion, si je suis devant la télé et qu’il joue, je regar­derai. L’affronter c’est quelque chose qu’on ne maîtrise pas, c’est le tirage au sort qui décide. Si un jour ça arrive, je serai très content de me lever le matin et de me dire que je vais préparer le match pour aller battre Roger Federer, ce serait une sensa­tion assez dingue, j’ai­merai bien le jouer »