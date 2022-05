Même si sa défaite face à Emil Ruusuvuori n’est pas unique­ment lié à cet inci­dent, Ugo Humbert estime que l’ar­bitre a commis un erreur en lais­sant un point impor­tant se jouer dans le tie‐break du 3ème set alors qu’un pigeon était sur le court.

« On n’a pas le droit de jouer avec un pigeon sur le court. Il faudrait véri­fier la règle, mais quand je sers, le pigeon arrive. Je regarde l’ar­bitre pour qu’elle arrête le point et je n’ose pas lui dire « stop », parce que je me suis dit qu’elle allait peut‐être dire : non, il ne t’a pas gêné, mais sauf qu’il m’avait bien gêné, il était à côté de moi et je n’ai pas compris pour­quoi elle n’a pas arrêté le point »