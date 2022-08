Hurkacz, 100% de réussite en finale, Muster, Borg, Sampras, Nadal, Djokovic, Federer sont dépassés

Hubert Hurkacz va jouer sa 6ème finale sur le tour et pour l’ins­tant il est à 100% de réus­site, ce qui est rare même si son « volume » est encore « faible ».

On a donc voulu savoir où en était les prin­ci­paux « cadors » du tour mais aussi certains anciens pour avoir une évalua­tion concrète.

On s’aper­çoit que presque tous les grands cham­pions qui ont marqué l’his­toire de ce sport se situent entre 65 et 70% de réussite.

Au final, c’est Thomas Muster le plus effi­cace suivi de Borg, Sampras, et Nadal qui est pas si loin devant McEnroe et Djokovic. Federer est un peu distancé.

Voici le réca­pi­tu­latif.

Muster 44⁄ 11 => 80%

Borg 66⁄ 27 => 74,1 %

Sampras 64⁄ 24 => 72,7%

Nadal 92⁄ 38 => 70,7%

McEnroe = > 77⁄ 27 => 70,6%

Djokovic 88⁄ 38 => 69,84%

Ruud 9⁄ 4 => 69,2%

Agassi 60⁄ 30 => 66,66%

Connors 109⁄ 55 => 66,4%

Murray 46⁄ 24 => 65,7%

Federer 103⁄ 54 => 65,6%

Lendl : 94⁄ 53 => 64,8%

Zverev 19⁄ 11 => 63,3%

Del Potro 22⁄ 13 => 62,8%

Medvedev 14⁄ 12 => 53,8%

Zverev 19⁄ 11 => 63,3%

Tsonga 18⁄ 12 => 60 %



NB : Les chiffres sont ceux commu­ni­qués par le site offi­ciel de l’ATP.