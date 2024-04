Tombeur de Jack Draper puis Daniel Altmaier, Hubert Hurkacz affron­tera Taylor Fritz mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Végétarien depuis plusieurs années, le 9e joueur mondial a parlé de son alimen­ta­tion sur le plateau de Tennis Channel en expli­quant vouloir éviter au maximum les tenta­tions dans la capi­tale espagnole.

« C’est drôle, l’autre jour, je me rendais au restau­rant et je suis passé devant un endroit appelé ‘le musée du jambon’. Je me suis dit : ‘Je ne vais pas entrer là‐dedans, c’est sûr’. (rires). Ici, la nour­ri­ture est excel­lente, la nour­ri­ture proposée au restau­rant est très bonne, il y a beau­coup de variété et beau­coup d’op­tions saines, j’aime vrai­ment la nour­ri­ture à Madrid. Je dois dire que je mange parfois du poisson, mais je suis végé­ta­rien depuis cinq ou six ans main­te­nant. J’aime aussi les paellas, elles sont excel­lentes (rires). C’est quelque chose qui a eu un effet positif sur mon corps et mon tennis. »