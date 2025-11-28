Vainqueur de Wimbledon cette année, Iga Swiatek est devenue membre du club. Elle a donc la possi­bi­lité de venir taper la balle quand le tournoi n’a pas lieu, ce qui est un frai privi­lège d’au­tant que l’am­biance doit être assez spéciale. Par le passé, le Suisse Roger Federer venu sans le bon sésame avait été retenue un moment devant la porte d’entrée..

« Je me demande ce que ça fait. Je revien­drai à coup sûr. J’aimerais bien. Cependant, je n’ai aucune idée de comment cela fonc­tionne. J’ai entendu une fois que Roger [Federer] n’a pas été laissé entrer alors qu’il n’avait pas de badge appro­prié ou quelque chose comme ça, donc je devrais me préparer »