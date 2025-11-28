Vainqueur de Wimbledon cette année, Iga Swiatek est devenue membre du club. Elle a donc la possibilité de venir taper la balle quand le tournoi n’a pas lieu, ce qui est un frai privilège d’autant que l’ambiance doit être assez spéciale. Par le passé, le Suisse Roger Federer venu sans le bon sésame avait été retenue un moment devant la porte d’entrée..
« Je me demande ce que ça fait. Je reviendrai à coup sûr. J’aimerais bien. Cependant, je n’ai aucune idée de comment cela fonctionne. J’ai entendu une fois que Roger [Federer] n’a pas été laissé entrer alors qu’il n’avait pas de badge approprié ou quelque chose comme ça, donc je devrais me préparer »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 16:49