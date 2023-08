Iga Swiatek a récem­ment créé une vague d’interrogation, en cause : la numéro 1 mondial est apparu sur les réseaux sociaux en plein entraî­ne­ment… bouche scot­chée :

Iga at prac­tice : secrets of a four‐time Slam winner 🤫🤐



Iga à l’en­traî­ne­ment : les secrets d’une quadruple cham­pionne de Grand Chelem 🤫🤐#OBN23 pic.twitter.com/2LsMNTQO7p — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 5, 2023

Face à l’incompréhension de cette pratique, Swiatek a donné les raisons de cette tech­nique étrange… Et le moins que l’on puisse dire c’est que la Polonaise n’a pas plus de réponses que nous :

« Honnêtement, je ne comprends pas non plus. Il est plus diffi­cile de respirer lorsque vous ne respirez qu’avec votre nez et qu’il est plus facile pour mon rythme cardiaque d’aug­menter. Je pense que cela a quelque chose à voir avec l’en­du­rance, mais je ne vais pas l’ex­pli­quer correc­te­ment, parce que je ne suis pas un expert. Parfois, je ne comprends pas non plus les choses qu’ils me disent de faire »