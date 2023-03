Alors que Daniil Medvedev va jouer ce jeudi un quart de finale à Miami contre Christopher Eubanks, pour tenter de valider une 22e victoire en 23 matchs, le média Sports.ru a eu l’idée d’aller rencon­trer ses entraî­neurs durant son adoles­cence jusqu’à ses 18 ans. L’âge auquel il a rejoint la l’Elite Tennis Center, dirigé par Jean‐René Lisnard à Cannes.

Lorsque l’un des anciens coachs du vain­queur de l’US Open 2021 parle de sa tech­nique, la décla­ra­tion vaut le détour !

« Avez‐vous vu comment il tient sa raquette ? Comme une crosse de hockey. Un joueur de hockey ! Il la tient comme il la tient. Mais s’il réussit un bon coup, il n’a pas besoin de changer quoi que ce soit. La tactique n’a pas changé. Il a toujours aimé être patient, attendre. Et quand il joue long­temps, il se défonce. Récemment, il est venu nous voir et nous a dit : ‘Je joue de la même façon, je lance la même merde, mais un peu plus vite’ », a raconté Igor Chelyshev.