Ceomme vous le savez Ion sera notre Guest Star du numéro d’oc­tobre. Nous avons décidé de lui consa­crer trois pages pour partager ce rendez‐vous avec vous de façon opti­male. Lors de cet entre­tien, Ion nous a parlé de tous les joueurs qu’ils avaient accom­pagné et « adoré » et il y en a un forcé­ment qui sort du lot.

« Je dois l’avouer j’ai toujours été Nadal Nadal Nadal et encore Nadal. Un exemple sur le court et en dehors, quel­qu’un d’une humi­lité incriyable avec les pieds sur terre quoi qu’il arrive et gnéreux en plus, non il n’y a rien à dire Nadal c’est mon préféré de tous » a expliqué Ion qui est sur le tour depuis le tout début, autant dire que cette décla­ra­tion résume parfai­te­ment ce que repré­sente Rafael Nadal.