Le sujet est épineux et il avait été abordé il y a un temps par Novak Djokovic. Pourtant, la vacci­na­tion pour­rait rede­venir un sujet d’ac­tua­lité sur le circuit. Interrogé à ce sujet, John Isner a été plutôt clair alors même que la vacci­na­tion bat son plein dans son pays avec une logis­tique très performante.

« Je ne me suis pas fait vacciner et, à vrai dire, je n’y ai pas pensé une seule seconde. Je pense que je vais sûre­ment être le dernier à le faire. Le plus impor­tant pour le moment c’est que les personnes qui sont âgées, ou à risques puissent en béné­fi­cier. Comme je ne suis pas dans ces caté­go­ries, j’ai un peu de marge », a expliqué Big John.