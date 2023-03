Après être revenu sur de nombreux sujets, dans son inter­view accordée à Tennis Majors, comme la diffi­culté pour la nouvelle géné­ra­tion de battre Novak Djokovic ou la saison de terre battue avec Roland‐Garros comme grand objectif, Goran Ivanisevic, entraî­neur du numéro 1 mondial, a cette fois dévoilé une anec­dote révé­la­trice de l’ob­ses­sion du joueur serbe pour être encore et toujours plus fort.

« À Dubaï, il s’est entraîné avec Félix (Auger‐Aliassime). Le gars servait à 220 km/h dans les coins, et Novak manquait quelques retours même s’il devi­nait le bon côté. Et c’est là que ça commence. Il demande ‘Pourquoi ?’ et dit que quelque chose ne va pas, mais vous voyez, c’est la partie inté­res­sante de l’entraînement – il me met toujours au défi de trouver quelque chose et cela fait de moi un meilleur entraî­neur. Parfois, il faut lui dire : ‘D’accord, mais c’était un service à 220 km/h sur la ligne, c’est diffi­cile de le renvoyer’. C’est diffi­cile pour lui de l’accepter, mais c’est bien qu’il soit comme ça – c’est pour cela qu’il est ce qu’il est et qu’il a 22 titres du Grand Chelem à son palmarès. »