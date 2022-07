Depuis la sépa­ra­tion en mars dernier de Novak Djokovic et Marian Vajda, désor­mais aux côtés d’Alex Molcan, Goran Ivanisevic est l’unique entraî­neur du Serbe. Une situa­tion parti­cu­liè­re­ment épui­sante pour le Croate comme il l’a expliqué en confé­rence de presse après le nouveau sacre de son poulain à Wimbledon.

« L’équipe existe depuis trois ans… avec Marian, il a eu la moitié des tour­nois et j’ai eu l’autre moitié. J’étais ici avec Nole l’année dernière, égale­ment en Australie. Ce fut un honneur et un plaisir de travailler avec Marian. C’était plus facile, parce que chacun avait 50% de stress, main­te­nant j’ai 100%. Regardez‐moi, je suis tout pâle (rires). C’est ça le chan­ge­ment, mais c’est mon boulot. Quand tu entraînes celui qui pour moi est le meilleur joueur, vous devez être capable de gérer ce stress. Heureusement, il y a de beaux moments, comme quand il gagne des tour­nois du Grand Chelem. »