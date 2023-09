Tête de série numéro une au tournoi WTA 250 de Ningbo en Chine a assumé son statut.

Facile tombeuse de la 85e mondiale Diana Shnaider en finale, la Tunisienne a remporté son premier titre sur dur, son cinquième depuis le début de sa carrière.

Avec son sens de l’hu­mour déjà presque légen­daire, Jabeur, gênée par un petit problème tech­nique, a plai­santé avec son équipe lors de la céré­monie de remise des prix.

« Je tiens à remer­cier mon équipe d’avoir toujours cru en moi. Nous avons eu deux semaines diffi­ciles mais… Le micro ne veut pas que je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi. »

Ons Jabeur after beating Diana Shnaider in Ningbo Final :



“I want to thank my team for always belie­ving in me. We had a tough couple of weeks but.. the micro­phone doesn’t want me to thank you. I don’t know why.” 😂 pic.twitter.com/HPQ8EktwKP