Nos confrères de l’Equipe ont construit une inter­view première fois avec Ons Jabeur.

Ce type d’en­tre­tien est « frais » car on y apprend toujours des anec­dotes sympathiques.

C’est évidem­ment le cas avec la Tunisienne qui s’ex­prime libre­ment avec sincérité.

L’anecdote que l’on a retenu concerne son premier voyage à l’étranger…

« Mon premier tournoi à l’étranger, c’était à Boulogne‐Billancourt, au TCBB, en 2008. J’avais 11 ans et c’était mon premier voyage en France. J’aimais trop ces petits tour­nois de jeunes. On était deux ou trois filles et deux ou trois garçons et il y avait un entraî­neur avec nous. Je ne compre­nais rien à ce qui se passait(rire). J’avais mon passe­port mais j’étais tout le temps en train de le cher­cher. La première fois, un des gamins avec nous m’a dit : « Viens on t’amène dans un fast‐food qui est extra­or­di­naire. » C’était MacDo, donc c’est la première fois que j’ai mangé là‐bas. Les frites étaient incroyables (rire). »