1 551 381 euros. C’est l’argent récolté mercredi chez Christie’s à Londres lors d’une vente aux enchères pour la fonda­tion Roger Federer. 20 lots corres­pon­dant à 20 pièces mythiques portées ou utili­sées par le Suisse au cours de sa carrière étaient en jeu. La vente aux enchères a rencontré un succès énorme, prou­vant encore une fois à quel point Roger Federer est une icône mondiale. La tenue et la raquette du seul titre du maestro à Roland‐Garros, en 2009, se sont arra­chées à 219 000 euros. Tout comme l’équi­pe­ment de Wimbledon 2007.

« J’ai du mal à croire que les 20 premiers lots ont rapporté 1 500 000 euros. Je tiens à remer­cier tous ceux qui ont enchéri pour mes souve­nirs spor­tifs et souhaite aux ache­teurs beau­coup de joie avec eux. Je suis très touché par ce premier résultat aujourd’hui, sachant que les béné­fices permet­tront d’autres projets pouvant être entre­pris par la Fondation Roger Federer », s’est réjoui Roger Federer, qui comme le bon vin, prend de la valeur au fil des ans, alors qu’il approche de la quaran­taine… Car pour rappel, Christie’s esti­mait que la valeur totale des lots se situait entre 3 000 et 70 000 livres, soit entre environ 3 400 et 80 500 euros. Le résultat est juste dingue !

Et ce n’est pas tout car outre ces 20 lots, les fans et les collec­tion­neurs du monde entier ont jusqu’au 14 juillet pour enchérir sur les 300 lots restants de la vente aux enchères en ligne.