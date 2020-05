Les chiens ne font pas des chats…. Le fils de Steffi Graf et Andre Agassi semble poursuivre de façon très efficace sa carrière dans un des sports préférées des américains, le baseball.

On comprend donc mieux le « post » d’Andre il y a quelque chose qui réceptionnait une balle en plein désert du Nevada.

Les parents sont donc heureux d’annoncer que leur fils fera partie du draft de la Major League de Baseball.

On suivra de près cet événement pour savoir dans quelle franchise, Jaden Agassi va atterrir sachant que l’une des plus célèbres et des plus titrées est les New York Yankees.