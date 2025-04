Comme le signale le site suisse Blick, la star du foot­ball Roque Santa Cruz avait un idole dans sa vie. C’est ce qu’il a révélé au maga­zine de qualité Sofoot lors d’une inter­view. Véritable fan du Suisse, Roque calquait son emploi du temps sur celui du Maestro, étonnant…

« J’ai souf­fert quand Roger a pris sa retraite. C’était mon idole. Je le suivais partout. On est de la même année. S’il jouait en Australie à 3h du matin, je me levais à 3h du matin pour regarder ses matchs. Il était telle­ment à part. Sa dernière finale gagnée face à Rafa Nadal à Melbourne, c’était très fort. Et j’ai rare­ment autant souf­fert que lors de la finale de Wimbledon face à Novak Djokovic en 2019 »

Espérons que eette décla­ra­tion va peut‐être lui permettre de rencon­trer le Suisse.…