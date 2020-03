Au repos forcé et contraint au confinement en raison de la crise sanitaire, Jamie Murray a regagné son domicile où il tente de s’entretenir physiquement. Et pour occuper le temps, le joueur britannique joue au célèbre jeu du monopoly. Il raconte sa vie sur le circuit pour Tennis Channel dans la vidéo du tweet ci-dessous.

Back home, @jamie_murray has kept busy by turning to all available resources, including the Wimbledon gym and a classic board game.

Watch his latest episode of #MyTennisLife 👇https://t.co/T5jIsJdbP7

— TENNIS (@Tennis) March 22, 2020