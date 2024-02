Interrogé sur son rapport à l’argent dans une longue et passion­nante inter­view accordée à Vanity Fair Italie, Jannik Sinner a reconnu qu’il n’était pas un très grand dépen­sier, même s’il refuse de se définir comme un radin.

« Avant d’acheter quelque chose, je regarde toujours le prix, toujours. Si je vais au restau­rant et que les pâtes à la sauce à la viande coûtent beau­coup plus cher que les pâtes à la sauce tomate, je prends celles à la sauce tomate. Ce n’est pas parce que je suis radin, mais parce que je respecte l’argent. Le seul cadeau que je me suis fait, c’est une voiture. C’est une belle voiture, mais ne pensez pas à une Ferrari, une Lamborghini ou une Maserati. »