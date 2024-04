L’Italien a visi­ble­ment pas envie de s’en­flammer ou de changer quelque chose dans sa vie de cham­pion et d’homme.

« Écoutez, je n’ai pas changé à cause du succès. Je ne crois pas à ce genre de choses, car la façon dont vous êtes en tant qu’être humain est bien plus impor­tante que tout le reste, et j’es­saie toujours de m’en­tourer de bonnes personnes qui m’ap­portent quelque chose de positif. Je pense que c’est pour moi le plus impor­tant. Et puis bien sûr je rêve, je rêve grand, je rêve de remporter le plus de titres possible. J’ai fait beau­coup de sacri­fices en quit­tant la maison quand j’avais 14 ans, et cela reste toujours dans mon esprit. Je travaille dur chaque jour pour devenir un meilleur joueur jour après jour, ce qui est l’ob­jectif prin­cipal. Quand on travaille dur, quand on se réveille le matin avec l’objectif de devenir meilleur, c’est très important »