Jannik Sinner : « J’aime bien le surnom Sincaraz pour définir notre duo avec Carlos Alcaraz, après il peut aussi y avoir Yanlos mais cela veut dire que Jannik y perdrait »

Jean Muller
Par Jean Muller

Avant leur exhi­bi­tion en Corée du Sud, Carlos et Yannik ont forcé­ment parti­cipé à la créa­tion de contenus un peu innovants. 

C’est le cas de ce maxi mur de post it où des ques­tions étaient posées aux deux champions. 

Celle concer­nant leur « surnom » est assez drôle.

À part « SINCARAZ », quel surnom aimeriez‐vous que les gens utilisent pour vous dési­gner tous les deux ?
Jannik : « C’est une ques­tion très diffi­cile parce que je trouve que notre nom est en fait pas mal, vu qu’il combine les deux noms… ou quelque chose comme Yanlos mais c’est comme si Jannik perdait » Carlos : « ouais ça ne va pas très bien » 

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 11:50

