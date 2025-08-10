Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont de grands adver­saires sur les courts de tennis, mais en dehors, chacun a ses spécia­lités. Si l’Italien est aussi un grand cham­pion de ski, en ce qui concerne l’Espagnol, c’est plutôt le golf qui est devenu un hobby régulier.

Alcaraz a d’ailleurs récem­ment partagé une publi­ca­tion avec Casper Ruud, les deux hommes ayant passé quelques heures ensemble pour s’affronter.

Lors d’un passage sur Tennis Channel, Jannik Sinner a quant à lui expliqué en rigo­lant qu’il ne voulait pas jouer au golf contre Carlos, qui est beau­coup trop fort pour lui.

Présentateur : « Amuse‐toi bien au golf avec Carlos. »

Jannik : « Non, non, non. Carlos est trop fort pour moi. Avec mon équipe, c’est mieux ! »

Jannik Sinner on if he’ll be golfing with Carlos Alcaraz in Cincinnati



Prakash : “Enjoy the golf with Carlos.”



Jannik : “No no no. Carlos is too good for me. With my team is better” 😂😂😂



(via @TennisChannel inter­viewed by @PrakashAmritraj)



pic.twitter.com/CR7iHNkggt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 9, 2025

Les deux hommes pour­ront peut‐être s’af­fronter à Cincinnati, mais pour cela, les deux devront atteindre la finale !