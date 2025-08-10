Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont de grands adversaires sur les courts de tennis, mais en dehors, chacun a ses spécialités. Si l’Italien est aussi un grand champion de ski, en ce qui concerne l’Espagnol, c’est plutôt le golf qui est devenu un hobby régulier.
Alcaraz a d’ailleurs récemment partagé une publication avec Casper Ruud, les deux hommes ayant passé quelques heures ensemble pour s’affronter.
Lors d’un passage sur Tennis Channel, Jannik Sinner a quant à lui expliqué en rigolant qu’il ne voulait pas jouer au golf contre Carlos, qui est beaucoup trop fort pour lui.
Présentateur : « Amuse‐toi bien au golf avec Carlos. »
Jannik : « Non, non, non. Carlos est trop fort pour moi. Avec mon équipe, c’est mieux ! »
Jannik Sinner on if he’ll be golfing with Carlos Alcaraz in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 9, 2025
Prakash : “Enjoy the golf with Carlos.”
Jannik : “No no no. Carlos is too good for me. With my team is better” 😂😂😂
(via @TennisChannel interviewed by @PrakashAmritraj)
pic.twitter.com/CR7iHNkggt
Les deux hommes pourront peut‐être s’affronter à Cincinnati, mais pour cela, les deux devront atteindre la finale !
Publié le dimanche 10 août 2025 à 16:19