Jannik Sinner : « Non, non, non. Carlos est trop fort pour moi ! »

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont de grands adver­saires sur les courts de tennis, mais en dehors, chacun a ses spécia­lités. Si l’Italien est aussi un grand cham­pion de ski, en ce qui concerne l’Espagnol, c’est plutôt le golf qui est devenu un hobby régulier.

Alcaraz a d’ailleurs récem­ment partagé une publi­ca­tion avec Casper Ruud, les deux hommes ayant passé quelques heures ensemble pour s’affronter.

Lors d’un passage sur Tennis Channel, Jannik Sinner a quant à lui expliqué en rigo­lant qu’il ne voulait pas jouer au golf contre Carlos, qui est beau­coup trop fort pour lui.

Présentateur : « Amuse‐toi bien au golf avec Carlos. »

Jannik : « Non, non, non. Carlos est trop fort pour moi. Avec mon équipe, c’est mieux ! »

Les deux hommes pour­ront peut‐être s’af­fronter à Cincinnati, mais pour cela, les deux devront atteindre la finale !

Publié le dimanche 10 août 2025 à 16:19

