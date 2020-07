L’ancien président de la Fédération Française de Tennis a donné un entretien à Midi Olympique, l’hebdomadaire de référence du rugby.

Il revient avant tout sur sa carrière dans l’ovalie mais termine par son mandat à la tête de la FFT.

S’il explique qu’il n’a pas voulu faire le mandat de trop, il évoque aussi pour lui son meilleur souvenir. Et évidement il parle d’un certain Roger Federer. « J’ai des dizaines de souvenirs. Quand il me croisait Roger Federer me disait : » Jean, je sais que tu as été un grand champion. J’adore le rugby. J’ai beaucoup de respect pour toi », c’est un sacré hommage venant de lui.«