Lors d’une émission pour la télévision croate, Jelena Dokic a expliqué qu’elle avait horreur d’arriver à l’avance à un rendez-vous et plus exactement à l’aéroport. « Trois heures à attendre un vol, ce n’est pas dans mes habitudes », a expliqué la joueuse croate. Malheureusement cela peut avoir de graves conséquences si l’on veut se rendre à temps sur un tournoi. Un matin, oubliant de se réveiller, elle a été secouée par son père, et elle s’est retrouvée en pyjamas dans l’ascenseur. Au final, elle a pu se changer et prendre son vol. Depuis cette aventure, son surnom est « Last Call », et on comprend pourquoi…