Aujourd’hui consul­tante très appré­ciée en Australie, Jelena Dokic a bien voulu répondre à nos confrères de Womens Weekly. Elle est notam­ment revenue sur la fameuse vidéo de la joueuse chinoise maltraitée par son père et qui a fait le tour du monde. Elle en a profité pour rappeler qu’au final ce genre de situa­tions n’est pas aussi excep­tionnel qu’on le pense et elle sait de quoi elle parle puis­qu’elle a été maltraitée par son père.

« On nous frappe, on nous tire les oreilles, on nous crache au visage, on nous jette au sol, on nous donne des coups de poing et des coups de pied. Imaginez ce qui se passe derrière des portes fermées… C’est encore pire. Je suis heureuse que ce monstre ait été filmé, mais les gens regardent ça et ne font rien jusqu’à ce qu’il commence à la frapper sur le sol. C’est vrai­ment la première fois que nous avons pu voir quelque chose comme ça et ce qui se passe sur un court de tennis, et j’avais ce besoin d’en parler. J’ai toujours dit que je ne serai pas le premier ou le dernier cas, malheu­reu­se­ment. Cela arri­vera toujours, mais ce qui compte, c’est ce que nous faisons, comment nous le gérons. Cette ques­tion sera toujours présente pour moi : est‐ce qu’on en fait assez pour protéger les enfants, en parti­cu­lier les jeunes filles, qui parti­cipent à des tour­nées, qui sont si vulnérables ? »