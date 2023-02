Dans une émou­vante lettre écrite sur le site The Players’ Tribune, l’Américaine Jessica Pegula s’est confiée à propos d’une période très diffi­cile inter­venue au milieu de la saison dernière lorsque sa maman a fait un arrêt cardiaque qui aurait pu lui coûter la vie sans l’in­ter­ven­tion de sa soeur.

« En juin 2022, je venais de rentrer en Floride après le tournoi de Roland‐Garros. J’ai atteint les quarts de finale en simple et les finales en double. C’était deux semaines incroyables, pleines de points posi­tifs, y compris une entrée dans le Top 10 mondial. Quelques jours après mon retour à la maison, j’ai reçu un appel vers minuit (le jour de l’an­ni­ver­saire de ma mère) de ma sœur Kelly qui était chez mes parents. Quelque chose n’al­lait pas avec notre mère, et elle était conduite à l’hô­pital en ambu­lance. Ma mère était endormie quand mon père s’est réveillé et a constaté qu’elle faisait un arrêt cardiaque et qu’elle ne réagis­sait pas pendant un certain temps. Ma sœur lui a fait un massage cardiaque jusqu’à ce que l’am­bu­lance arrive. Elle lui a sauvé la vie. Même si elle n’aime pas s’at­tri­buer le mérite de cette terrible situa­tion, elle lui a abso­lu­ment sauvé la vie, suivie par le travail critique effectué par les ambu­lan­ciers qui sont arrivés et ont pu réta­blir un batte­ment de cœur. »

La suite est à lire sur le site The Players’ Tribune.