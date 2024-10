Grigor était l’un de nos témoins lors de notre numéro de Mars 2009 aux côtés de Simon et Youzhny. Et il avait évoqué avec nous, son premier duel de sa carrière face à Rafael Nadal. C’était à Rotterdam, Grigor avait perdu en 3 manches. A noter d’ailleurs que le Bulgare n’a gagné qu’une seule fois en 15 duels face à l’Espagnol.

« Le premier truc que je me suis dit, ça a été : « Ouahou, j’ai vrai­ment fait ça ! Je suis allé sur le cout, je me suis battu contre Rafa et à ça a duré deux heures et demi !. J’étais telle­ment excité que je n’ai pas pu dormir la nuit qui a suivi la rencontre…En tout fran­chise, je ne m’at­ten­dais pas à jouer un aussi bon match »