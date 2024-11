L’ancien joueur améri­cain consul­tant pour Tennis Channel a une attente toute parti­cu­lière pour connaître toute la vie de Rafa main­te­nant qu’il est à la retraite.

« J’espère que lui et son équipe sauront tirer parti de ce qu’il a apporté au sport sur le court, mais aussi dans la salle de presse. J’espère qu’un livre rempli de perles abso­lues et d’anec­dotes incroyables va très vite être publié. J’espère qu’ils rédi­ge­ront un livre rempli d’ob­ser­va­tions qu’il a faites lors des inter­views d’après‐match, parce que c’est quel­qu’un qui voit son monde, le monde du tennis et le monde du sport de manière si claire et si simple »