Alors que Jimmy Connors a beau­coup fait parler de lui ses derniers jours en s’en prenant assez violem­ment aux détrac­teurs de Novak Djokovic après le 10e sacre de ce dernier à l’Open d’Australie, nous nous sommes replongés dans les mémoires de l’an­cien numéro un mondial, The Outsider : A Memoir.

Un passage nous a notam­ment inter­pellé lorsque Jimmy évoquait sa riva­lité et sa rela­tion parti­cu­lière avec John McEnroe.

« J’adorais jouer contre Borg, Lendl, Nastase, Panatta et Gerulaitis. La liste des grands joueurs de mon époque est aussi longue que mon bras, mais jouer contre Mac (John McEnroe, ndlr) dépas­sait le simple cadre du tennis. Il était ma jauge ; je le regar­dais pour voir le niveau que je devais atteindre pour être à nouveau numéro un mondial. Mac était le meilleur joueur du monde. Il venait de remporter Wimbledon et l’US Open (en 1981, ndlr). Quand McEnroe a commencé à jouer, il voulait tout ce que j’avais. J’étais numéro un aux États‐Unis et il le voulait. J’étais numéro un dans le monde et il le voulait. Puis il a tout pris. Et après je voulais tout récu­pérer. Je ne voulais pas me laisser faire et dire que c’était trop dur, qu’il était trop jeune (sept ans de moins pour être exact). Même si Mac et moi nous nous sommes affrontés à tout bout de champ, nous nous ressem­blons telle­ment que c’en est effrayant. Je suis irlan­dais, il est irlan­dais. Je suis gaucher, il est gaucher. J’ai une mauvaise atti­tude, il a une mauvaise atti­tude. J’ai toujours dit que je voulais jouer contre moi‐même, et Mac n’était loin de repré­senter ce fantasme. »