L’ancien joueur améri­cain est revenu sur les récentes décla­ra­tion de Rafael Nadal. Pour lui, la retraite de l’Espagnol est une mauvaise nouvelle.

« Ecoutez, le jeu est meilleur avec lui. Il est telle­ment meilleur. Il crée telle­ment de sujets de discus­sions. Qu’il s’agisse de dire qu’il est trop vieux, qu’il n’est plus ce qu’il était. La façon dont il abor­dait ses matches et dont il se présen­tait sur le terrain, c’était un « homme d’af­faires ». L’attitude qu’il avait, le cran et le travail, il ne lais­sait jamais passer une balle. Il écra­sait tout sur son passage. Et il lais­sait son ADN sur le terrain. En fin de compte, c’est sa déci­sion de prendre sa retraite). Tout le monde y arrive, et puis on a telle­ment d’autres choses à faire pour le reste de sa vie qu’on s’y plie »

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)