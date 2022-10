Derrière le destin d’un homme, il se cache souvent une femme remarquable.

C’est exac­te­ment ce que révèle dans son podcast l’an­cien cham­pion Jimmy Connors.

A chaque fois, qu’il reve­nait d’un tournoi un peu trop sur de lui, sa femme le remet­tait à sa place d’en­trée de jeu pour qu’il évite de se prendre pour le meilleur joueur du monde.

« Vous posez la ques­tion de l’ego. Il m’est arrivé de rentrer après un match, de bien jouer et tout. Tout à coup, je me suis dit que j’étais le meilleur, et ma femme Patti m’a dit : « Laisse‐moi t’ex­pli­quer. Tu étais bon là‐bas, mais tu n’es rien ici. Cela m’a permis de garder les pieds sur terre et de garder le contrôle tout au long de ma carrière »