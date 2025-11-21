Dès que la saison est terminée, les joueurs et joueuses qui se sont plaints des cadences et de leur éloignement font rapidement leurs bagages pour partir loin, et très souvent aux Maldives où ils sont presque sur de se retrouver avec leurs collègues de travail.
Une situation qui a fait rire Opelka : « C’est quand même bizarre d’être sur le point de terminer la saison et de faire ses valises pour un vol de 14 heures » .
Pour John Isner la situation devient ubuesque : « « Partir en voyage juste après la fin de la saison, c’est de la folie. C’est magnifique là‐bas, bien sûr, mais c’est devenu une sorte d’épidémie »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 09:20