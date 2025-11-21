Dès que la saison est terminée, les joueurs et joueuses qui se sont plaints des cadences et de leur éloi­gne­ment font rapi­de­ment leurs bagages pour partir loin, et très souvent aux Maldives où ils sont presque sur de se retrouver avec leurs collègues de travail.

Une situa­tion qui a fait rire Opelka : « C’est quand même bizarre d’être sur le point de terminer la saison et de faire ses valises pour un vol de 14 heures » .

Pour John Isner la situa­tion devient ubuesque : « « Partir en voyage juste après la fin de la saison, c’est de la folie. C’est magni­fique là‐bas, bien sûr, mais c’est devenu une sorte d’épidémie »