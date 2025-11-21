AccueilInsoliteJohn Isner critique les vacances de ses collègues : "Les Maldives sont...
Insolite

John Isner critique les vacances de ses collègues : « Les Maldives sont deve­nues une sorte d’épidémie »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

144

Dès que la saison est terminée, les joueurs et joueuses qui se sont plaints des cadences et de leur éloi­gne­ment font rapi­de­ment leurs bagages pour partir loin, et très souvent aux Maldives où ils sont presque sur de se retrouver avec leurs collègues de travail. 

Une situa­tion qui a fait rire Opelka : « C’est quand même bizarre d’être sur le point de terminer la saison et de faire ses valises pour un vol de 14 heures » .

Pour John Isner la situa­tion devient ubuesque : « « Partir en voyage juste après la fin de la saison, c’est de la folie. C’est magni­fique là‐bas, bien sûr, mais c’est devenu une sorte d’épidémie »

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 09:20

Article précédent
Rune à cloche‐pied, c’est ridicule !
Article suivant
Le message « hallu­ci­nant » d’Alcaraz après la victoire de l’Espagne, on est loin des plages enso­leillées du pacifique..

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.