Beaucoup plus sage en tant que consul­tant que lorsqu’il était joueur, John McEnroe, inter­rogé par le site Uol.com, a tenté de comparer son époque à celle actuelle concer­nant les « bad boys ».

« Les garçons d’au­jourd’hui sont terribles, même s’il faut regarder chaque cas indi­vi­duel­le­ment. Djokovic c’était un acci­dent (US Open 2020, ndlr), tout comme Shapovalov (Coupe Davis 2017, ndlr), c’était stupide. Si vous frappez la balle avec cette frus­tra­tion, vous ne trou­verez que des problèmes. Zverev a perdu la tête, je ne sais pas à quoi il pensait quand il a écrasé sa raquette contre la chaise de l’ar­bitre (Acapulco 2022, ndlr). À mon époque, Connors, Nastase et moi étions pires, nous ressem­blions à des patients d’un hôpital psychia­trique, ils ont rendu les règles plus strictes pour nous. Cela me rend heureux, je ne dis pas que ceux d’au­jourd’hui ne devraient pas être punis, mais je pense vrai­ment que c’est mieux pour les joueurs de montrer leurs émotions. Nous avons besoin de plus de cela, mais nous avons besoin qu’ils le fassent bien. »