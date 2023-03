Dernièrement, John a répondu aux ques­tions du Toronto Star au sujet de Félix Auger‐Aliassime qui vise une grande carrière. John, en tant qu’ob­ser­va­teur avisé, a quand même voulu clari­fier la situa­tion car le défi que se lance fina­le­ment le Canadien est périlleux.

« Félix est un garçon formi­dable, il est très profes­sionnel et il s’est mis dans une posi­tion où, après avoir passé quatre ou cinq ans sur le circuit, il est arrivé à un point où il croit vrai­ment pouvoir le faire. Mais bien sûr, il y a eu ces obstacles – Djokovic, Nadal, Roger jusqu’à l’année dernière. Combien de fois encore Djokovic va‐t‐il gagner ? Rafa va‐t‐il gagner un autre Roland‐Garros ? Ces gars‐là ont 36 et 35 ans. De mon temps, si on passait la tren­taine, on était heureux. 35 ans »