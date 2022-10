Lors d’une inter­view accordé à Sunrise, une station de radio de New‐York, John qui faisait la promo­tion de son doc « biopic » est revenu sur l’at­ti­tude de certains joueurs et le fameux problème de la santé mentale. Comme à son habi­tude, John n’a pas fait dans la dentelle.

« Le tennis est un jeu qui forge le carac­tère, mais parfois on se trompe. Vous êtes vrai­ment là à devoir vous débrouiller par vous‐même et je pense qu’en tant qu’être humain, cela vous aide à grandir, à mon avis. Je pense que dans de nombreux cas, les joueurs sont trop dorlotés aujourd’hui, et tout ce qu’ils font, c’est de réussir un coup, puis ils se tournent vers leur entraî­neur. Une chose se produit, et tout à coup, ils ont besoin de voir un psycho­logue du sport »