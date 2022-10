Récemment lors d’un show télé­visé, John Mc Enroe s’est exprimé sur sa riva­lité avec Jimmy Connors. Son analyse a d’au­tant plus de valeur aujourd’hui après les scènes émou­vantes de la Laver Cup.

« On ne s’aime pas et je pense que si on était dans une pièce main­te­nant, on pour­rait se parler. Nous avons toujours eu du respect l’un pour l’autre. J’ai toujours respecté Jimmy Connors. Le seul gars qui a essayé d’être plus dur que Jimmy Connors sur un court de tennis est Rafael Nadal, selon moi, Connors n’est pas loin derrière. Chaque fois que je me regar­dais dans le miroir avant de jouer contre lui ou contre quel­qu’un d’autre, je me disais : « Est‐ce que je fais autant d’ef­forts que Jimmy Connors ?. J’espère l’avoir rendu meilleur et je sais qu’il m’a rendu meilleur »