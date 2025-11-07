A l’occasion d’un entraînement entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, durant lequel les deux hommes ont montré une belle complicité, Juan Carlos Ferrero n’a pas manqué de chambrer le team de l’Italien, en leur rappelant qu’ils avaient prévu un affrontement lors d’une partie de golf un peu avant l’Open d’Australie 2026.
« Vous avez un mois pour vous préparer ! », a lancé le coach d’Alcaraz à Simone Vagnozzi, celui de Sinner.
According to @marca, Simone Vagnozzi and Juan Carlos Ferrero talked about the two teams meeting for a golf match in AO next year.— jannik files (@jannik_files) November 7, 2025
JCF said : “You have one month (to prepare)”
😭 pic.twitter.com/a3UwQudQLd
Entre ces deux équipes, la compétition est décidément à tous les niveaux !
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 16:15