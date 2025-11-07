AccueilInsoliteJuan Carlos Ferrero chambre l'équipe de Jannik Sinner : « Vous avez...
Juan Carlos Ferrero chambre l’équipe de Jannik Sinner : « Vous avez un mois pour vous préparer ! »

A l’oc­ca­sion d’un entraî­ne­ment entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, durant lequel les deux hommes ont montré une belle compli­cité, Juan Carlos Ferrero n’a pas manqué de cham­brer le team de l’Italien, en leur rappe­lant qu’ils avaient prévu un affron­te­ment lors d’une partie de golf un peu avant l’Open d’Australie 2026.

« Vous avez un mois pour vous préparer ! », a lancé le coach d’Alcaraz à Simone Vagnozzi, celui de Sinner.

Entre ces deux équipes, la compé­ti­tion est déci­dé­ment à tous les niveaux !

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 16:15

