A l’oc­ca­sion d’un entraî­ne­ment entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, durant lequel les deux hommes ont montré une belle compli­cité, Juan Carlos Ferrero n’a pas manqué de cham­brer le team de l’Italien, en leur rappe­lant qu’ils avaient prévu un affron­te­ment lors d’une partie de golf un peu avant l’Open d’Australie 2026.

« Vous avez un mois pour vous préparer ! », a lancé le coach d’Alcaraz à Simone Vagnozzi, celui de Sinner.

According to @marca, Simone Vagnozzi and Juan Carlos Ferrero talked about the two teams meeting for a golf match in AO next year.



JCF said : “You have one month (to prepare)”



😭

Entre ces deux équipes, la compé­ti­tion est déci­dé­ment à tous les niveaux !