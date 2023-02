Retraité des courts depuis 2012, Juan Carlos Ferrero a gardé la forme. Mais s’il dispu­tait quelques sets d’en­traî­ne­ment avec son poulain, Carlos Alcaraz, il y a encore quelques mois, il avoue ne plus trop être en mesure de tenir le rythme.

« Non, plus main­te­nant. Je peux tenir le coup pendant 45 minutes, puis l’âge se fait sentir. Carlos joue trop vite pour moi. Je ne donne pas le niveau néces­saire pour lui donner un jeu très régu­lier », a confié l’en­traî­neur espa­gnol de 43 ans au cours d’une inter­view accordée à Clay Tennis, où il a égale­ment comparé son joueur à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Pour rappel, Carlos Alcaraz va jouer son premier match de l’année à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du tournoi de Buenos Aires jeudi, contre Laslo Djere.