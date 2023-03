Récemment inter­viewée par nos confrères argen­tins de Clay Tenis, Judy Murray, après s’être réjouie de la déci­sion de Wimbledon de supprimer son code vesti­men­taire du blanc inté­gral pour permettre aux joueuses de ne plus stresser à cause de leurs mens­trua­tions, a égale­ment donné son avis sur la situa­tion de Rafael Nadal qui enchaîne les bles­sures ces derniers mois.

« Je connais Rafa depuis qu’il a 11 ans. Je l’ai vu pour la première fois lors d’un tournoi pour les moins de 12 ans en France, lors­qu’il a joué contre Jamie, mon fils aîné. Je le connais depuis tout ce temps et je sais que c’est un incroyable compé­ti­teur, un incroyable combat­tant. Il aime le jeu. Il ressemble beau­coup à Andy, il est très concentré sur ce qu’il veut. Il a toujours ce désir d’aller sur le court et de concourir, mais en fin de compte, vous comptez sur votre corps pour être en mesure de performer. Je ne connais pas son corps mais je suis certaine que si l’envie est là et que s’il veut le faire, il conti­nuera à faire des perfor­mances de haut niveau. Mais avec l’âge, si votre corps ne fonc­tionne pas, vous ne travaillez pas. »