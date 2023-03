Dans un bel entre­tien accord à Clay Magazine, la maman d’Andy revient sur une déci­sion impor­tante prise par le All England Club au sujet du blanc à Wimbledon chez les dames.

« Dans le passé, presque tous les vête­ments de sport étaient blancs. Petit à petit, cela a changé. Wimbledon s’est mis à la page en répon­dant à un besoin. Pendant de nombreuses années, on n’a peut‐être pas compris le trau­ma­tisme que repré­sen­tait pour les joueuses le fait de jouer pendant leurs règles, et on a craint ce qui pouvait arriver si l’on portait des vête­ments blancs. C’est une bonne chose que les choses aient changé »