Jugé pour 24 chefs d’ac­cu­sa­tions à propos de sa faillite liée à un prêt de 3,5 millions d’euros d’une banque privée, Boris Becker a déclaré lors de son procès au tribunal de Londres, cette semaine, qu’il ne savait pas où se trou­vaient les trophées des tour­nois de Wimbledon qu’il a remportés à trois reprises (1985, 1986, 1989).

Pour se justi­fier, l’an­cien cham­pion alle­mand a assuré que « pour les joueurs, ce qui compte, c’est la victoire. Les trophées ne repré­sentent pas tant que ça quand on joue. »

Pour rappel on reproche notam­ment à Becker de ne pas avoir remis à ses créan­ciers neuf trophées et médailles de son palmarès sur le circuit profes­sionnel dont deux de ses trois coupes rempor­tées à Wimbledon, deux trophées de l’Open d’Australie et sa médaille d’or des Jeux olym­pique de 1992.