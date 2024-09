Lors d’une émis­sion de télé­vi­sion dans son pays, la maman de Tsitsipas a fait des révé­la­tions concer­nant son fils. Visiblement, son enfance a été assez diffi­cile puis­qu’elle a expliqué que Stefanos avait été harcelé et même battu à l’école quand il était petit.

Elle a aussi expliqué que c’était grâce à elle si fina­le­ment Paula Badosa avait décidé de revenir avec son fils après leur petite séparation.

« Stefanos est heureux d’être à nouveau avec Paula et c’est la chose la plus impor­tante. S’il est heureux, je le serai aussi. Il y a eu une période diffi­cile où ils étaient séparés. J’étais aux côtés de Paula, nous avons parlé et c’est comme ça qu’ils se sont remis ensemble. »