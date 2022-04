Benoît Paire traverse une nouvelle période compli­quée depuis son Open d’Australie pour­tant promet­teur en janvier dernier (élimi­na­tion au 3e tour contre Stefanos Tsitsipas). Depuis, il a perdu ses 7 matchs sur le circuit ATP. Et actuel­le­ment blessé à la main, il ne peut pas défendre son titre à Marrakech cette semaine.

Heureusement, il peut compter sur le soutien de sa petite‐amie, Julie Bertin, avec qui il est en couple depuis plus d’un an. Cette dernière a d’ailleurs accordé une inter­view à VDBUZZ dans laquelle elle évoque un contraste entre le Benoît sur le court et en dehors.

« On se ressemble énor­mé­ment. Mais il est quand même beau­coup plus calme que moi. Quand on le voit sur le court, il parait un petit peu énervé tout le temps, mais dans la vie de tous les jours, c’est un amour. C’est quelqu’un qui me fait beau­coup rire, qui a énor­mé­ment de carac­tère et c’est pour ça que ça marche aussi », a confié la candi­date d’émis­sions de télé‐réalité, avant de révéler le plus grand défaut de son chéri.

« Je dirais qu’il est buté. Quand il n’a pas envie, il n’a pas envie. Tu peux faire ce que tu veux, il est buté. »